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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى ينتقد ملف إيران بمجال حقوق الإنسان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:35 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
وكالات
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رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على خلفية انتقادات وجهها الأخير للولايات المتحدة حول مقتل جورج فلويد وطريقة تعاملها مع التظاهرات الأخيرة.

وانتقد بومبيو سياسات إيران بعدد من المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، مخاطبًا وزير الخارجية الإيراني قائلًا: "إيران تقتل النساء بالحجارة، وتبيد اليهود"، على حد تعبيره، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وكانت إيران قد وجهت توبيخًا شديد اللهجة للولايات المتحدة؛ بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد بمدينة منيابوليس بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه الأمر الذي أثار احتجاجات عنيفة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "لا يعتقد البعض أن حياة السود مهمة"، مستخدمًا وسم "بلاك لايفز ماتر" أو "حياة السود مهمة".

وأضاف: "ولمن يعتقد أنها مهمة.. لقد تأخر كثيرًا أن يشن العالم بأسره حربًا على العنصرية.. حان الوقت لعالم ضد العنصرية".

وتابع قائلًا: "الحكومة الأمريكية تبدد موارد مواطنيها سواء بمغامراتها في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية"، مستخدمًا الصياغة نفسها التي اتبعها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة بعث بها إلى المحتجين في شوارع إيران عام 2018.

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجًا على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

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