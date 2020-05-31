بعد هجوم كويتية على العمالة المصرية.. إعلامي كويتي: مريضة نفسيا وجب تجاهلها

قال الإعلامي الكويتي، ماضي الخميس، الأمين العام لملتقى الإعلام العربي، إن تصرفات فردية من بعض الأفراد في الكويت لا يمكن أن تعبر بالضرورة عن الشعب الكويتي، لافتا إلى أن قوة العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي على مدار التاريخ لا يمكن أن تمسها تدوينة من إحدى المدونات، أهانت فيها العمالة المصرية.وأضاف الخميس، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن الانتقاد المتبادل مقبول جدا، مؤكدا أنه من غير المقبول الإساءة من أي مريض نفسي يبحث عن أدوار أو شهرة.