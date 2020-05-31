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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 2400 حالة زواج يوميا و561 طلاقا

الأحد 31/مايو/2020 - 10:31 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تسجل حوالي 2.4 ألف حالة زواج يوميًا على مدار العام، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد حالات الزواج بين المصريين قد بلغ ما يقارب الـ868 ألف حالة زواج بنهاية عام 2019 مقابل 887 ألف حالة زواج خلال العام السابق عليه، وفقًا للمؤشرات الأولية.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أشهر الصيف سجلت أعلى معدلات زواج فى مصر، إذ بلغ عدد حالات الزواج خلال شهر يوليو 2019 نحو 102.8 ألف حالة زواج، يليه شهر أغسطس بعدد 99.4 ألف حالة زواج، ثم شهر سبتمبر 96.3 ألف حالة زواج، بينما سجلت أقل حالات زواج خلال أشهر فبراير 59.7 ألف حالة، ويناير 61.7 ألف حالة، ومارس 64.4 ألف حالة.

كما أظهر تقرير الإحصاء أن عدد حالات الطلاق فى مصر سجل تراجعًا طفيفًا إلى حدود 202 ألف حالة طلاق خلال عام 2019، بمتوسط 561 حالة طلاق يوميًا، وسجلت أعلى معدلات طلاق خلال النصف الثاني من السنة بعدد 20.3 ألف حالة طلاق خلال يوليو 2019، و18.1 ألف حالة طلاق خلال أغسطس 2019، و19.2 ألف حالة طلاق خلال سبتمبر 2019.

بينما تراوح عدد حالات الطلاق خلال الأشهر الأولى من العام بين 15 و17 ألف حالة، لتسجل 15.4 ألف حالة خلال شهر فبراير 2019، و16.9 ألف حالة خلال شهر يناير 2019.

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