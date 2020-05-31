«النقل»: تشغيل 28 قطارا جديدا بالوجه البحرى.. وتعديل مواعيد الحركة

أعلنت وزارة النقل، في بيانها اليوم الأحد، أنه بناء علي توجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتي الخامسة صباحًا.وأوضحت الوزارة أن هيئة السكة الحديد عدلت جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، حيث سيتم تشغيل ٢٨ قطارا إضافيا على الوجه البحري بدءًا من يوم ٢ يونيو، وتعديل مواعيد 21 قطارا على الوجهين القبلي والبحري، وامتداد مسير ٤ قطارات رقمي ٩٨١٩٨٠ أسوان القاهرة والعكس، ورقمي ١٨١١٠٩ ما بين الإسكندرية الفيوم، على أن يتم تشغيلهم يوم ٩ يونيو ٢٠٢٠ نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات، حيث تم الحجز المسبق حتى ٨ يونيو ٢٠٢٠.ولفتت إلى أنه يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثامنة مساءً على جميع خطوط الهيئة، لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.