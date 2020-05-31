عدالة ومساندة تهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ86.. وتؤكد دوره في معركة الوعي

وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان؛ أستاذ القانون الجنائي؛ التهنئة لجموع الإعلاميين المصريين في عيدهم السادس والثمانون؛ والذي يوافق يوم 31 مايو من كل عام؛ وهو ذكرى إطلاق أول إذاعة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.وقدمت المؤسسة بهذه المناسبة التحية والتقدير لجموع الإعلاميين المصريين متمنية لهم دوام التوفيق في معركة الوعي التي يقودها الإعلام المصري ومؤسساته وأجهزته في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم ومن داخله مصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال بيان المؤسسة: "يمر علينا اليوم 86 عاما على بدأ إرسال الإذاعة المصرية عام 1934؛ بصوت المذيع أحمد سالم بعبارته الشهيرة (هنا القاهرة)، ومن بعدها اتخذ الإعلاميون هذا التاريخ عيدا لهم؛ لتذكيرهم دوما بقيمة وأهمية الإعلام في ترسيخ الوعي وإعلاء قيم الدولة الوطنية؛ والحفاظ على الموروث الثقافي والديني والوطني".من جهتها، وجهت المستشارة هالة عثمان؛ التحية لجموع الإعلاميين الذي أثروا الوسط الإذاعي والإعلامي بأصواتهم وتحليلاتهم وبرامجهم؛ مؤكدة أن الإعلام المصري على مدار تاريخه لعب دورا محوريا ومهما في تشكل وعي الشارع المصري والعربي أيضًا؛ خاصة في التصدى للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية في كافة المجالات؛ كما أنه شريك رئيسي في عملية التنمية التي تشهدها مصر ليس فقط في مجال التعليم والتوعية والتثقيف والترفيه، بل في كافة المجالات التي تعلي قيمة المواطن المصري.وأوصت بهذه المناسبة أن يكون هناك توثيق حقيقي على لسان كبار الإذاعيين ومقدمي البرامج ممن لايزالون على قيد الحياة للحديث عن دور الإعلام المصري الرائد، وكيف تطور على مدار السنوات الطويلة من عمر الميكرفون والشاشة الصغيرة.في سياق متصل، قالت الإعلامية والروائية بسنت عثمان؛ المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة ومساندة، إن الإعلام المصري وتحديدا في هذا التوقيت يقع على عاتقه توعية المجتمع بكل ما يحاك من مؤامرات ضد الإرادة المصرية؛ ولن يتحقق ذلك إلا من خلال زيادة جرعة البرامج التي تقدم محتوى تنموي توعوي يزيد من الوعى العام لدى المواطن والنشء؛ ويعلي من القيم المجتمعية الحميدة التي تربينا عليها؛ خاصة أنه وعلى مدار تاريخه لعب دورا كبيرا ومفصليا في الكثير من الأحداث.وقال الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير؛ المستشار الإعلامي لمؤسسة عدالة ومساندة؛ إن الدولة المصرية تمتلك رصيدا هائلا من البرامج والحوارات الإذاعية والإعلامية التي تجعلها في صدارة المشهد الإقليمي؛ وعليها إعادة إنتاج وبث هذا البرامج التي ستكون عاملا مؤثرا في خريطة التنمية المجتمعية ومعركة التنوير التي تتبناها أجهزة الإعلام المصرية خاصة في التصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية.