رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية قادمة من السعودية

الأحد 31/مايو/2020 - 05:37 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
طباعة
استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، 3 رحلات جوية استثنائية تابعة لشركتي مصر للطيران وإير كايرو قادمتين من المملكة العربية السعودية، لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بمختلف أنحاء العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بعودة المصريين المقيمين بالخارج بالعودة إلى بلادهم.

ووصلت الرحلة الأولى والتابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار جده الدولي وعلى متنها 150 راكبا مصريا، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعة أيضا للشركة الوطنية قادمة من الرياض وعلى متنها 300 مصري، ووصلت الرحلة الثالثة والتابعة لشركة إير كايرو قادمة من مطار الدمام بالسعودية وعلى متنها 174 مصريا.

وعقب وصولهم تم الكشف عليهم من جانب إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية داخل صالة الوصول الدولى.

وبعد انتهاء إجراءات الوصول تم نقل الركاب المصريين إلى مناطق العزل المخصصة لهم من جانب الدولة للعزل الطبي لمدة 7 أيام وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للاطمئنان على حالتهم الصحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

«الصحة» تستعرض ترتيب المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

تحرير أول مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

مستشار الرئيس للصحة يوضح أسباب زيادة إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

image description

8 معلومات عن قضية منة عبد العزيز (إنفوجراف)

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

«أفيفافير» يعالج كورونا في روسيا 11 يونيو

روسيا تصادق على أول دواء ضد كورونا

منوعات

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

الأرجنتين تدرس دعم شركة الطيران الحكومية بـ 880 مليون دولار

مالطا تقرر إعادة فتح مطارها أول يوليو

تأجيل العمل في خط سكة حديد يربط سنغافورة بماليزيا حتى نهاية العام

مقالات الرأي
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
مدحت بشاى
دراما الدم ورسائل الزمن الصعب
بسنت حسن
كلية الطب العسكرية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تعزف الفلوت في حفل أوركسترا القاهرة الأونلاين

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان العازف الإنجليزى ديفيد هيلز

صدور طبعة خاصة من ترجمة «الشعلة الخفية» لأمبرتو إيكو

ورش عمل مجانية في الحرف التراثية ببرنامج «بيت جميل»