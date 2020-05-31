مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية قادمة من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، 3 رحلات جوية استثنائية تابعة لشركتي مصر للطيران وإير كايرو قادمتين من المملكة العربية السعودية، لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بمختلف أنحاء العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بعودة المصريين المقيمين بالخارج بالعودة إلى بلادهم.ووصلت الرحلة الأولى والتابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار جده الدولي وعلى متنها 150 راكبا مصريا، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعة أيضا للشركة الوطنية قادمة من الرياض وعلى متنها 300 مصري، ووصلت الرحلة الثالثة والتابعة لشركة إير كايرو قادمة من مطار الدمام بالسعودية وعلى متنها 174 مصريا.وعقب وصولهم تم الكشف عليهم من جانب إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية داخل صالة الوصول الدولى.وبعد انتهاء إجراءات الوصول تم نقل الركاب المصريين إلى مناطق العزل المخصصة لهم من جانب الدولة للعزل الطبي لمدة 7 أيام وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للاطمئنان على حالتهم الصحية.