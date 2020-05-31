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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. عودة العمل بمقر وإدارات نقابة المحامين

الأحد 31/مايو/2020 - 05:06 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
الحسين عبيد و محمد جعفر
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أعلنت نقابة المحامين، عن فتح أبوابها غدًا، واستئناف العمل بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي، وذلك بعد توقفه بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وأعمال التعقيم والتطهير التي استمرت على مدى يومين متتاليين بمقر وإدارات النقابة العامة، حفاظًا على سلامة الأعضاء، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتباشر جميع الإدارات بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي مهامها من صباح الغد، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاجية، وذلك حرصًا على مصلحة الأعضاء.

وتناشد النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والمطهرات حرصًا على سلامتهم.

يذكر أن نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية خصصت خطًا ساخنًا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورونا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس.

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