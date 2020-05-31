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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تودع الشهيد محمد عبد الحميد بمسقط رأسه بكفر قورص

الأحد 31/مايو/2020 - 04:51 م
المنوفية تودع الشهيد
المنوفية تودع الشهيد
ولاء القاضى
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اتشحت قرية كفر قوص التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية بالسواد حزنا على الشهيد، أحمد عبد الحميد السيد، الذي راح ضحية الإرهاب الغادر والذي شيعت جنازته منذ قليل بمسقط رأسه بجنازة عسكرية.

وأناب عن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بحضور الجنازة العسكرية للشهيد مساعد أول محمد عبد الحميد السيد بالقوات المسلحة والذي استشهد بسيناء إثر عملية إرهابية أثناء تأدية عمله.

شهد الجنازة المستشار العسكرى للمحافظة واللواء محمد أحمد حسانين مساعد مدير الأمن ومأمور مركز شرطة أشمون ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت الجنازة وسط جمع غفير من الأهالي، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله".

من جانبه قدم رئيس مركز ومدينة أشمون واجب العزاء لأسرة الشهيد، نائبًا عن محافظ المنوفية داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا.

يذكر أن الشهيد مساعد أول محمد عبد الحميد السيد سليمان يبلغ من العمر 35 عاما متزوج ولديه ثلاث أولاد ووالده بالمعاش ووالدته ربة منزل وله ستة أخوة ثلاث بنات وثلاث رجال، ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.

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