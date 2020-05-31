وزير الإعلام: ليس من مصلحتنا إخفاء أعداد مصابي كورونا: «خيبة تقيلة»

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إنه يوجد اتفاق مع وزارة الصحة منذ بداية أزمة فيروس كورونا بأن يكون هناك موعد يومي ثابت للإعلان عن البيان الذي يحمل الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات وحالات الشفاء من الفيروس بكل شفافية.وأضاف هيكل، في حواره لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الشائعات الكثيرة جدًا، وبعض الأشخاص تقوم بتزييف بيان الوزارة يوميًا وهو أمر لا نعترف به، إلى أن يصدر البيان الرسمي للوزارة بالشكل الرسمي.وأكد هيكل، أنه ليس من مصلحتهم إخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين، معلقا: "لو خبينا حاجة مهمة زي دي يبقى خيبة تقيلة مننا، لأن من مصلحتي إني أقول للناس الحقيقة عشان يعملوا حسابهم"، مؤكدا أن التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية يدل على نجاح مهمة الإعلام.وأكد أن وزارة الإعلام تقوم بدراسة ورصد أزمة فيروس كورونا وكيفية تصاعد أعداد المصابين أولًا بأول، من خلال مركز رصد الأزمات بالوزارة، مضيفا: "نعيش حاليًا في أزمة تمس البشرية ولا بد أن يكون هدف الإعلام إنقاذ البشرية من هذه الجائحة وتقليل الإصابات قدر المستطاع"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء التقى بنقيب الأطباء للاتفاق على بعض الأمور وتهدئة الأوضاع في القطاع الطبي.