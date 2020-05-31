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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. بدء صرف معاشات يونيو

الأحد 31/مايو/2020 - 01:01 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
ولاء جمال
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الإثنين، صرف معاشات شهر يونيو لما يزيد على 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ5.91 مليار جنيه.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يونيو على النحو التالى، أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين (1-2) من شهر يونيو.، فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الأربعاء والخميس الموافقين (3-4) من شهر يونيو.

وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات البالغة قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف، يتم الصرف لهم يومي الأحد والإثنين الموافقين (7 -8) من شهر يونيو، وفئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد على 1.68 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يونيو.

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