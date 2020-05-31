حبس 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس ٣ متهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لترويجهم مخدر الحشيش بمدينة بدر.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين.وكشفت التحقيقات ان المتهمين هم إسلام. م، مؤمن.ع، صلاح.ع عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٣٠٠ جرام، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط ٣ أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٣٠٠ جرام و٣ هواتف محمولة ومبلغ مالى ٤٥٠٠ جنيه وبمناقشتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها وهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.