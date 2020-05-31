رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش ببدر

الأحد 31/مايو/2020 - 11:42 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس ٣ متهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لترويجهم مخدر الحشيش بمدينة بدر.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين هم إسلام. م، مؤمن.ع، صلاح.ع عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٣٠٠ جرام، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط ٣ أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٣٠٠ جرام و٣ هواتف محمولة ومبلغ مالى ٤٥٠٠ جنيه وبمناقشتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها وهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

الرابطة الطبية الأوروبية: إيطاليا عالجت مصابي كورونا بـ«الأسبرين»

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

أسعار الدولار اليوم الأحد 31 - 5 - 2020

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة تكشف سبب حذف «التامفيلو» من بروتوكول علاج مصابي كورونا

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

روسيا تصادق على أول دواء ضد كورونا

المدخنون أكثرعرضة لمضاعفات كورونا

أطراف صناعية جديدة تستطيع الرؤية لمساعدة المستخدم على السير بشكل آمن

«جين» يزيد من خطر الإصابة بكورونا

منوعات

الفلبين تطلب من شركات الطيران وقف استئناف الرحلات

جنوب إفريقيا تبحث تأجيل فتح المدارس

عودة 180 كوريًا جنوبيًا من روسيا

إندونيسيا تتأهب لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
دراما الدم ورسائل الزمن الصعب
بسنت حسن
كلية الطب العسكرية
د.كريمة الحفناوى
تحية إلى المدافعين عن الحق فى الحياة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ المهدى العباسى .. تميز بالتمسك بالحق دون خوف
المزيد

الثقافة

دار «سؤال» تصدر رواية «أحلام معلقة» لــ حمود سعود

باحث تونسى:11 ألف مقاتل نقلوا عبر جسر جوى من تركيا للغرب الليبى

مدير التصوير السينمائى «حـنّـا ورد» ضيف الأردنية للأفلام

دار «ثقافة» لأدب الناشئة تصدر «مفاجأة يوم العيد»