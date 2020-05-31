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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهم بسرقة سائق «توك توك» في حلوان

الأحد 31/مايو/2020 - 10:19 ص
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في سرقة مركبة نارية - توك توك- من قائدها.

كان ورد للواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.

باستبيان الأمر تم التقابل مع سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، والذى قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة.

وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته واستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطه حال استقلاله مركبة التوك توك المستولى عليها وبحوزته قطعتى سلاح أبيض - سنجة، نصل معدنى-، "المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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