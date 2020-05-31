المكسيك تسجل أكثر من 87 ألف إصابة بـ«كورونا» و9779 وفاة

سجلت المكسيك 2885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، و364 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 87512 في حين بلغت الوفيات 9779 وفقا لمعلومات نشرتها السلطات الصحية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.