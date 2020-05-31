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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طلب إحاطة لوزير العدل التركى بسبب المعتقلين دون محاكمات

الأحد 31/مايو/2020 - 06:31 ص
وزير العدل التركي
وزير العدل التركي
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قدم نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، استجوابًا برلمانيًا حول المعتقلين منذ فترات طويلة دون أن يُصدر حكم قضائي ضدهم.

وبدأ جرجيرلي أوغلو، المعروف بنضاله داخل البرلمان من أجل الدفاع عن حقوق ضحايا قرارات ومراسيم حالة الطوارئ، عرض مشكلات عدد كبير من المعتقلين الذين باتوا ضحايا لتأخر قرارات المحكمة العليا، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

وتقدم جرجيرلي أوغلو بطلب إحاطة لاستجواب وزير العدل عبد الحميد جول، وأرفق معه خطابات ورسائل أهالي الضحايا، مشيرًا إلى أن العامل المشترك بين جميع الخطابات والرسائل أن أصحابها ينتظرون قرارات المحكمة العليا.

وأوضح جرجيرلي أوغلو أن العديد من المعتقلين ينتظرون قرارات المحكمة العليا من أجل استكمال مراحل التقاضي دون اعتقال إلى أن يصدر في حقهم أحكام نهائية.

يشار إلى أنه، عقب الانقلاب الفاشل عام 2016 اعتقل الآلاف في تركيا بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي استمرت لعامين عقب الانقلاب، ووجهت لأغلبهم تهم "الإرهاب".

ووفق تقرير منظمة هيومن رايتس وتش لعام 2019، فإن "العديد من محاكمات الإرهاب في تركيا تفتقر إلى أدلة دامغة عن وجود نشاط إجرامي أو أعمال معقولة يُمكن اعتبارها إرهابية، كما توجد بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوّله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي".

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