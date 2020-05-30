«لجنة كورونا»: ثقوا في برتوكول العلاج وقيادتكم ووزارة الصحة

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، على الشنطة التي خصصتها وزارة الصحة في الصيدليات المحددة وفقًا لقرار الوزارة ومن يستحق الحصول عليها، قائلًا: «الشنطة مخصصة لأصحاب الحالات البسيطة ممن أثبتت الفحوصات إصابتهم عبر الأشعة المقطعية ونقص كرات الدم البيضاء».وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، أن من تثبت إيجابية تحاليله وهو ضمن الحالات المتوسطة أو الشديدة سيحصل على الشنطة منذ الفحص المبدئي حتى تظهر النتيجة، ويتم تحويلهم لمستشفيات العزل.وتعليقًا على برتوكول العلاج الذي جرى تعديله اليوم، قال: «جميع الدراسات المتعلقة بخطورة الهيدروكسي كلورين ليست دقيقة، ومنظمة الصحة العالمية لم توقفه نهائيًا، وأثبت فعاليته في كثير من الحالات، والوزارة لا تنساق وراء الدراسات غير الدقيقة، متوقعًا عودة استخدامه في بعض الدول التي أوقفته مؤقتًا لدراسة أعراضه الجانبية».وطالب الشعب المصري بالثقة في الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية ووزارة الصحة، مؤكدًا أن مصر تتابع باستمرار وعن كثب كل ما هو جديد لحماية المصريين وأن رسالته الثانية للمصريين هي الحذر ثم الحذر، فالوقاية خير من العلاج، ولا يوجد داعي للهلع، لكن لا يجب تهوين الأمور وعلينا اتباع الإجراءات الاحترازية والإبقاء على المسافات الآمنة.