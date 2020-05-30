خالد أبو بكر يطالب بعرض فيلم تفصيلي لآلية إجراء امتحانات الثانوية

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، وزارة التربية والتعليم، بعرض فيلم تفصيلى يشرح تفاصيل إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، من أجل طمأنة أولياء الأمور.وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن: "الطلاب يواجهون ضغوط نفسية، وعلينا أن نفكر ونشوف ونقول للناس الدولة عملت إيه وهتعمل إيه، مع ضرورة حذر الآباء والأمهات وعدم الذهاب إلى لجان الامتحانات".ولفت أبو بكر إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى الطلبة وأولياء الأمور في تأجيل امتحانات هذا العام.من ناحية أخرى لفت أبو بكر إلى أن المصريين الآن منتظرون فتح البلد تماما لعودة الأنشطة، منوها إلى أن الحكومة لن تفتح بصورة كاملة، وبعض الأنشطة ما زالت مغلقة تمامًا حتى الآن".وأشار إلى أن الحكومة تستخدم أدوات الحظر القانونية في أضيق الحالات، مستطردًا: "الكمامة هى الحل الأمثل الآن لحين التوصل لعلاج ضد كورونا.. وبعد أسبوع هنوصل لألفي حالة في اليوم".وأوضح: "يمكن انتقاد الحكومة والإشارة للسلبيات ولكن لا يمكن القول أن الحكومة فاشلة، وهناك معلومات تؤكد أن هناك بعض الأشخاص يتم توظيفهم لبث الروح السلبية في المجتمع المصرى".