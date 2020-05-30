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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زياد برجي يستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية قريبا (فيديو)

السبت 30/مايو/2020 - 09:38 م
زياد برجي،
زياد برجي،
سناء إسماعيل
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يستعد الفنان اللبناني زياد برجي، لطرح أغنيتين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية "أنا وياك".

وقال زياد برجي، خلال تصريحه لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، والمذاع عبر فضائية "دبي"، إنه يستعد لطرح أغنيتين الأولى من كلمات الشاعر المصري أمير طعيمة ومن ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، والأغنية الثانية من كلمات وألحان عنان عواد.

ونشر زياد برجي، فيديو المداخلة عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "اشتقنا للحياة والشغل.. اشتقنا للجمهور والحفلات.. بس لكانت رجعت الحياة لطبيعتها ولكنا رجعنا نلتقي.. عم حضرلكم غنية من كلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة، وألحاني وتوزيع المبدع هادي شرارة، وأغنية تانية من كلمات وألحان صديق ناجح خيِّ المبدع عنان عواد.. إن شاء الله تحبون".

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