جنوب إفريقيا تعيد فتح 4 مطارات.. الإثنين

أعلن وزير النقل في جنوب إفريقيا، فكيل مبالولا، اليوم السبت، عن أن بلاده ستسمح بالسفر الجوي من أربعة مطارات رئيسية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، مع تخفيف البلاد من تدابير الإغلاق الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا.وقال مبالولا خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم السماح للرحلات المحلية المحدودة لأغراض الأعمال التجارية، ويجب على الركاب أن يطلبوا تفويضا بناء على سبب سفرهم.وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، بأن الرحلات ستبدأ في مطاري "أو آر تامبو الدولي" ومطار "لانسيريا" في جوهانسبرج، ومن مطاري كيب تاون ودوربان، في المرحلة الأولى من الخطة.وتقوم جنوب إفريقيا بتخفيف القواعد التي تم وضعها في أواخر مارس والتي أغلقت معظم مجالات الاقتصاد.