نشأت الديهي يطالب بإغلاق مكتب رويترز بالقاهرة وطرد مندوبهم

طالب الإعلامي نشأت الديهي، الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإغلاق مكتب رويترز في القاهرة، وطرد مندوبهم، قائلا: "رويترز خرقت كل معايير العمل".وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "الوضع الحالي لا يتحمل، يجب إغلاق مكتب رويترز وطرد مندوبهم، لأنها إهانة للمنظومة الصحية في مصر".ولفت الديهي، إلى أن رويترز نشرت تقريرا عن المنظومة الصحية استندت فيه إلى جمال عيد رئيس الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مضيفا: "جمال عيد قال اتقبض على محامين وناشطين و11 صحفيا".وتساءل الديهي: ما علاقة جمال عيد بنقابة الأطباء؟ وما علاقته بالصحفيين؟ وياريت يقول لنا أسماء الصحفيين الـ11، وهل هيبقى فيه 11 صحفيا وضياء رشوان وخالد ميري هيناموا ويسكتوا؟!