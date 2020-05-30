رحيل الفنان السودانى الهادى الصديق

توفي اليوم السبت، الفنان السوداني الهادي الصديق، الذي يعد واحدا من أهم قامات الدراما السودانية، وصاحب الرصيد الوافر في مضمار الدراما والمسرح بالسودان.ونعى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، الفنان الراحل، الذي توفي إثر حادث سير بطريق الخرطوم- مدني، أمس الجمعة، نُقل على أثره لمستشفى في الخرطوم، لكنه فارق الحياة بعدما خضع لعدة جراحات.وقال صالح: "برحيل الصديق تُطوى صفحة ومسيرة حافلة بالعطاء والتميز، لممثل ودرامي وأستاذ جامعي"، حيث كان الراحل يعمل محاضرا بجامعة الجزيرة، في وسط السودان.