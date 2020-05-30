أحمد موسى يظهر بالكمامة على الهواء

ظهر الإعلامي أحمد موسى مرتديًا الكمامة على الهواء، وذلك خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي".وقال موسى، في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الكمامات متوفرة في كل الأماكن وسعرها في متناول الجميع، متابعًا: "الكمامات دي تحميك وتمنعك من الذهاب إلى المستشفى حال الإصابة بفيروس كورونا".وتابع: "الكمامة هي الأمل الوحيد لكل مواطن والعالم كله في طريقه إلى الفتح مجددًا والتعايش مع فيروس كورونا"، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بارتدائها.