الحكم في غلق مكتب قناة BBC بمصر.. 27 يونيو

حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بغلق مكتب قناة BBC فى مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، إلى جلسة 27 يونيو المقبل للحكم.أقام المحامي سمير صبري الدعوى وجاء بها: "أن هيئة الإذاعة البريطانية اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها وذلك منذ أكثر من 73 عامًا حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية".وأشار إلى واقعة لا ينساها التاريخ عندما وثقت مكتبة عبد الناصر التاريخية فيديو يرد فيه الزعيم الراحل علي إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن، وذلك عندما قال فى إحدى خطبه المسجلة نصا: "لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطانى البى بى سى، وتقول جمال عبد الناصر كلب، مثلا، نقول لهم أنتم ولاد ستين كلب"، حيث قال نصا فى إحدى خطاباته: "بتقولوا عليا أنا كلب طيب أنتوا اللي ولاد ستين كلب، وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان".وأضاف "صبري": "فى خضم العدوان الثلاثى الذى شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بى بى سى، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".واختتم: "عبد الناصر وجه للدول المشاركة فى العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة فى العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا فى مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع".