إندونيسيا: 557 إصابة جديدة بكورونا

قال أحمد يورانتو، المسئول بوزارة الصحة بإندونيسيا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في إندونيسيا زادت بواقع 557 حالة خلال يوم، ليصل الإجمالي إلى 25773، بالإضافة إلى تسجيل 53 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1573 حالة وفاة.وأضاف يورانتو أن 523 شخصًا خرجوا من المستشفيات، ليبلغ إجمالي عدد المرضى المتعافين 7015 حالة.وتفشى المرض في جميع مقاطعات الدولة الأرخبيلية، والبالغ عددها 34 مقاطعة، وتجري السلطات اختبارات للمرض في المناطق المصابة، وأمرت العامة بارتداء الأقنعة الطبية لكبح تفشي المرض.وتستعد الحكومة لما يسمى "الوضع العادي الجديد"، حيث سيسمح للعامة باستئناف حياتهم اليومية الطبيعية.وقد تم نشر أكثر من 300 ألف فرد من الجيش والشرطة في حوالي 2000 مكان، من بينها مراكز التسوق والأسواق التقليدية ومواقع سياحية بأربع مقاطعات و25 منطقة فرعية أو مدينة.