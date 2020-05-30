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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط هاربين من قضية قتل في الموسكي

السبت 30/مايو/2020 - 12:31 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط شقيقين هاربين من جريمة قتل وقعت في حي الموسكي بالقاهرة.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الموسكى، وردت لهم معلومات تُفيد تردد بعض الأشخاص من غير العاملين على أحد المحلات تحت الإنشاء.

باستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما نتج عنها إصابة اثنين من رجال الشرطة وعقب ذلك خرج شخصان، وقام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء ثم هرب كلاهما.

وتم ضبطهما وتبين أنهما تاجر ملابس، وصاحب المحل - تحت الإنشاء - محل الواقعة وأصل بلدته مركز الفتح بمحافظة أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تزوير وبحوزته طبنجة مرخصة له و13 طلقة لذات العيار، شقيق الأول شريك بذات المحل، وعُثر بمحل الواقعة على ظرفين فارغين لذات العيار.

بمواجهتهما أقرا بسابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين آخرين بأصل بلدتهما مركز الفتح أسيوط منذ حوالى خمسة أيام نتج عنها وفاة أحد الأشخاص قاما على إثرها بترك بلدتهما والاختباء داخل المحل ملكهما خشية الثأر منهما.

وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى فقاما بالعودة إلى المحل للاختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظنا منه أنهما من ذوى أهلية المتوفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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