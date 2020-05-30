هولندا تسجل 46328 مصابًا بكورونا وارتفاع الوفيات لـ5950

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 46328، بتوقيت امستردام، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في هولندا ارتفع إلى 5950، فيما تعافى 178 شخصًا وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في هولندا.