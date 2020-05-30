مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

تعاود البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، غدًا الأحد، عملها بعد إجازة عيد الفطر المبارك.كان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك في ضوء تعليمات رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على الطرق اعتبارًا من الثامنة مساءً وحتى السادسة مساءً في أعقاب انتهاء إجازة عيد الفطر.وأوضح البنك، أنه وفق الإجراءات المتبعة، تقرر تعديل المواعيد بالقطاع المصرفي لتصبح من 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا بالنسبة للموظفين، ومن 9.30 صباحًا وحتى 3 عصرًا بالنسبة للجمهور.