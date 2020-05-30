عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

ستعيد متنزهات "ديزني وورلد" في فلوريدا فتح أبوابها للزوار في 11 يوليو بعد شهر من عودة "سي وورلد" و"يونيفرسال ستديوز"، وفق ما أعلن المسئولون.وقال جيري ديمنغز رئيس بلدية مقاطعة أورينج موطن مدينة أورلاندو حيث تقع المنتزهات "حصل منتجع والت ديزني العالمي وسي سي وورلد على الموافقة لإعادة افتتاحهما".وأضاف أن فلوريدا ستعيد فتح "سي وورلد" في 10 يونيو و"والت ديزني وورلد" في 11 يوليو.سيتم افتتاح متنزهي "ماجيك كينغدم" و"أنيمال كينجدوم" في اليوم نفسه، ويليهما مركز "إبكوت" في 15 يوليو.وقد حصل متنزه يونيفرسال ستديوز الترفيهي على الموافقة على إعادة فتحه في 5 يونيو، بعد إغلاق متنزهات ترفيهية في أورلاندو في منتصف مارس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.وقال "ديزني وورلد" على موقعه، "قد يكون الأمر مختلفا عن آخر مرة قمت بزيارته. لكن معا، يمكننا إيجاد طرق جديدة لخلق لحظات سحرية وذكريات لا تنسى".