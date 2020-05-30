"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

الفنانة الراحلة ماري منيب كانت من أشهر ممثلي فرقة نجيب الريحاني، والذي كان يعاملها بكل ود واحترام، واعترفت في حوارتها الصحفية أنها تعلمت من "الريحاني" الكثير، وكان صاحب فضل كبير على مسيرتها الفنية.وروت الفنانة ماري منيب في حوارها لمجلة "الكواكب" 1963، أنها قدمت استقالتها من فرقة الفنان نجيب الريحاني، وفوجئ الفنان بديع خيري بذلك، لكن "ماري" كان لديها العديد من الأسباب التي دفعتها لهذا الأمر.وكان الفنان عادل خيري أحد هذه الأسباب التي دفعتها للاستقالة، بعدما تدخل في عملها، ومنعها من أن تستعد لتصوير أحد الأفلام بوقت كاف، واعتبرت "ماري" هذا التدخل في عملها غير مقبول.وأثناء عملها مع الفنان عادل خيري في إحدى المسرحيات، طلب منها أن تسير بـ"زعزوعة" قصب وهي تمسكها خلف ظهرها طوال فترة عرض المسرحية، لكن الفنانة ماري منيب رفضت ذلك، واتخذت قرارها بترك الفرقة المسرحية.