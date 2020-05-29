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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دراسة حكومية لإقرار «Ticketing» في المستشفيات.. و5 توصيات للتغلب على تحديات الرقمنة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:41 م
Ticketing
Ticketing
أميرة ممدوح
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كشفت دراسة حديثة أصدرها معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجود الكثير من التحديات التي تواجه تكنولوجيا المعلومات في مصر التي تكشفت معالمها في ظل أزمة كورونا، ما بين عدم التوزيع الجغرافي العادل من حيث ربط كافة محافظات الجمهورية بالإنترنت خاصة فائق السرعة، وارتفاع تكلفة التحويلات المالية.

وأضافت دراسة التخطيط، أنه رغم زيادة استخدام المواقع الإلكترونية في التعليم والعمل عن بعد وأنشطة التجارة الإلكترونية تزامنًا مع انتشار الفيروس إلا أن هذا الطلب موجه معظمه للمواقع الأجنبية، نتيجة تأخر مصر نسبيًا عن بعض دول العالم التي تدعم الصناعة وتستغلها لمواجهة تداعيات الأزمة، مرجعه ذلك إلى ضعف السيولة، وقصور البنية التحتية التكنولوجية، وعدم التطبيق الكامل لاستراتيجية التحول الرقمي، وكذلك وجود قصور في قواعد البيانات الخاصة ببعض القطاعات الاقتصادية، مع الحاجة لدعم الحكومة لشركات صناعة التكنولوجيا.

وفي سياق متصل، تطرقت الدراسة إلى تبعات الأزمة العالمية على قطاع الاتصالات، إذ تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام 2020، كما زاد عدد زوار مواقع التجارة الإلكترونية بنسبة 16%، وزادت نسبة الإنفاق بمعدل 4%.

كما قدمت الدراسة عددًا من التوصيات والإجراءات اللازمة لتطوير والاستفادة من صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، من بينها ما يلى:

- تفعيل استراتيجية واضحة ومكتملة الأركان للتحول الرقمي، مع وجود جهة مسئولة عن متابعة تنفيذها بالكامل مع كافة الجهات المعنية.

- تحسين البنية التحتية التكنولوجية، ومضاعفة الاستثمار في الشبكات لاستيعاب كمية البيانات التي ستكون عليها المرحلة المقبلة، خاصة في المناطق الريفية، لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، ومن أهمها وأكثرها استخداما المنظومة التعليمية.

- وضع قوانين صارمة لحماية وأمن المعلومات وذلك في إطار مساندة الشركات على تبني نظم المعلومات في العمل، وتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني.

- تفعيل تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية عن طريق نظام Ticketing في المستشفيات والمصالح الحكومية كالشهر العقاري وغيرها لتجنب الزحام وتقليل التكدس في هذه الأماكن.

- تطوير البنية التحتية للتوصيل والخدمات اللوجيستية مثل الشحن والدفع الإلكتروني.

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