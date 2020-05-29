تعافي 28 مصابا بكورونا وخروجهم من «عزل أسوان»

غادر مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة "الحجر الصحي" والمدينة الشبابية، اليوم، 15 حالة متعافية من فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام، ليصل إجمالي المتعافين خلال يومين 28 حالة.وحصلت «الدستور» على بيانات المتعافين وهم كالتالي: " رمضان. م. ح"، و"جمال. ق. م"، و"آية. م. ب"، و"إياد. ع. ا"، و"فاطمة. ع. ص"، و"محمد. ا. ا"، و"أمل. ص. ع"، "أشرف. ع. ا"، و"أحمد. م. ص"، و"أحمد. م. ح"، و"أنور. ف"، و"منال. ك" و"جاكلين. ر"، و" فايزة، ا. م".ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.