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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعاون الدولي»: الصحة النفسية تؤثر علينا جميعًا في ظل كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:06 م
كورونا
كورونا
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وقعت كل من وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي اتفاقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ مبادرة لدعم الهلال الأحمر المصري لتعزيز خدمات الدعم النفسي والمجتمعي، والتي تضم 30000 متطوع ومحترف في مجال الصحة والدعم النفسي.

جاء ذلك في تغريدة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر"؛ وعلقت الوزيرة بقولها إن "الصحة النفسية تؤثر علينا جميعا خاصة في ظل الأزمة التي تواجه العالم حاليا".

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