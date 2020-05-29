«التعاون الدولي»: الصحة النفسية تؤثر علينا جميعًا في ظل كورونا

وقعت كل من وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي اتفاقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ مبادرة لدعم الهلال الأحمر المصري لتعزيز خدمات الدعم النفسي والمجتمعي، والتي تضم 30000 متطوع ومحترف في مجال الصحة والدعم النفسي.جاء ذلك في تغريدة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر"؛ وعلقت الوزيرة بقولها إن "الصحة النفسية تؤثر علينا جميعا خاصة في ظل الأزمة التي تواجه العالم حاليا".