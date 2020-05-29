بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

بعد تصوير يوم واحد فقط، أوقف المخرج سيد طنطاوي العمل في فيلم "فرقة المشاغبين" ببيروت، وانعقد اجتماع للعاملين بالفيلم في شقة حسن يوسف ببناية "جمال ريزيدانس".وأسفر الاجتماع بحسب ما كتبت مجلة الشبكة عن اتفاق على تعديل السيناريو، واختيار بطلة أخرى ثانية بديلًا لنيللي وتكون مناسبة للدور الذي ستقوم به إلى جانب الفنانة صباح.وبعد مناقشة أحداث السيناريو من جديد وبعد إجراء التعديلات المطلوبة تم استدعاء الفنانة مديحة كامل بعد إبعاد نيللي وانسحابها نهائيًا.وعن هذا الأمر قالت الفنانة نيللي إنها انسحبت احتجاجًا على عدم إتمام السيناريو، وعرضه عليها قبل التصوير.لكن مسئولًا عن الفيلم اقترح استبعادها قبل انسحابها، وذكر المندوب السبب قائلًا: إن حالة الحب التي تعيشها نيللي في بيروت مع المطرب الأرمني "هارو" تؤخرها عن الحضور إلى موقع التصوير في المواعيد المحددة؛ مما كان له الأثر في تعثر التصوير أكثر من مرة.