«عليا الفيروسات»: إصابات كورونا الحقيقية 7 أضعاف المعلن

توقع الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الفترة المقبلة، وأرجع السبب في ذلك إلى الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصحاب في إجازة العيد.وأضاف "خطاب"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الحالات ستزيد بسبب إجازة العيد، لأن الأهالي استغلوا إجازة العيد في الزيارات، وناس كتير عندها الفيروس ومعندهاش أعراض، وهذه الزيارات ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات".وأردف: "هذه معركة بين قوة الفيروس ومناعة الإنسان، وهناك حامل الفيروس الذي لم يظهر عليه أعراض، وهو أخطر شيء لأنه ينقل الفيروس".وتابع: "أتوقع أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستكون 5 أو 7 أضعاف الأعداد المعلنة وليس هذا لأن الدولة تخفي ذلك، وإنما لأنهم لم يذهبوا لوزارة الصحة، بسبب عدم ظهور أعراض عليهم".وأكد أن مصر لم تصل لذروة تفشي فيروس كورونا بعد.وسجلت مصر، أمس 1127، حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و29 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 20793 حالة، من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.