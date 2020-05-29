الأردن: إصابتان جديدتان بكورونا و10 متعافين

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، وحالة لمواطن قادم من خارج المملكة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 730 إصابة.وأكدت وزارة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - اليوم الجمعة تسجيل 10 حالات شفاء، مشيرة إلى إجراء 3298 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 180 ألفا و119 فحصا.ولفتت إلى أن محافظات المملكة شهدت التزامًا نسبيًّا بقرار حظر التجوّل الشامل، وقد تمّ تسجيل عدد من المخالفات تمّ التعامل معها وفق أحكام القانون.كما أشارت إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "أمان" في المملكة ارتفع إلى قرابة 150 ألف مواطن، وبنسبة ارتفاع بلغت (50 بالمئة) خلال 48 ساعة، داعية جميع المواطنين إلى استخدام التطبيق، نظرًا لأهميّته في التحذير من مخالطة الأشخاص المصابين، وخصوصا في ظلّ السماح لغالبيّة القطاعات بالعمل.