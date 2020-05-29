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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف زفتى»: ارتداء الكمامة شرط التواجد في الإدارة

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:40 م
السيد أبو عسل
السيد أبو عسل
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد الشيخ السيد أبو عسل، مدير إدارة أوقاف بمدينة زفتي، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع عودة الموظفين إلى العمل صباح غدًا السبت.

وقال أبو عسل في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه لن يسمح لأحد من الموظفين أو المواطنين التواجد بالإدارة دون ارتداء الكمامة الطبية، لافتا إلى أنه يحظر المصافحة والمعانقة ويكتفى بإلقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن بعد، مبينًا ضرورة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر أثناء التواجد داخل الإدارة، حفاظًا على سلامة الجميع.

أما بخصوص فتح المساجد أمام المصلين، أوضح أبو عسل أن تعليمات وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الغربية، لم يرد بها أي جديد، لافتا إلى أن الإدارة ملتزمة بالاستمرار في الغلق، والسماح برفع الآذان فقط.

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