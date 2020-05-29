«أوقاف زفتى»: ارتداء الكمامة شرط التواجد في الإدارة

أكد الشيخ السيد أبو عسل، مدير إدارة أوقاف بمدينة زفتي، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع عودة الموظفين إلى العمل صباح غدًا السبت.وقال أبو عسل في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه لن يسمح لأحد من الموظفين أو المواطنين التواجد بالإدارة دون ارتداء الكمامة الطبية، لافتا إلى أنه يحظر المصافحة والمعانقة ويكتفى بإلقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن بعد، مبينًا ضرورة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر أثناء التواجد داخل الإدارة، حفاظًا على سلامة الجميع.أما بخصوص فتح المساجد أمام المصلين، أوضح أبو عسل أن تعليمات وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الغربية، لم يرد بها أي جديد، لافتا إلى أن الإدارة ملتزمة بالاستمرار في الغلق، والسماح برفع الآذان فقط.