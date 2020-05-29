سي إن إن: شرطة مينابوليس تحاول إنقاذ الأقسام مع غضب المتحتجين

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن شرطة الولاية وصلت إلى منطقة الشرطة المهجورة التي اقتحمها المحتجون في مينابوليس الأمريكية، حيث استمرت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي بعد وفاة جورج فلويد بسبب العنف غير المبرر من قبل الشرطة.وتابعت أن رجال الشرطة الذين يرتدون الدروع الواقية ومعدات مكافحة الشغب اصطفوا صباح يوم الجمعة بالقرب من منطقة شرطة مينيابوليس التي اشتعلت فيها النيران من قبل المتظاهرين الليلة الماضية بعد وفاة رجل أسود غير مسلح هذا الأسبوع في حجز ضباط المدينة.وأضافت أن الشرطة تعاملت بعنف مع المحتجين وبادلتهم القذائف والرصاصات المطاطية، حيث اشتعلت الحرائق بين عشية وضحاها في مينيابوليس، وتحطمت نوافذ قسم الشرطة وتخطوا سياج منطقة الشرطة الثالثة مرددين أسم "جورج فلويد"، و"لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات التي رددها الضحية قبل فترة وجيزة من وفاته.يذكر أن الضحية تم القبض عليه، ووضع الشرطي ركبته فوق رقبته، وبدأ الضحية في الصراخ "لا استطيع التنفس.. أرجوك، رقبتي تؤلمني"، ما أثار غضب المواطنين، منددين بعنصرية الشرطة الأمريكية ضد الأفارقة، بينما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سرعة التحقيق في الواقعة.