مقاضاة شركة محاماة أمريكية تتجسس لصالح قطر

كشف تقرير لموقع "أبوف ذا لاو" المختص في الشؤون القانونية، أن دوري المحترفين "Big3" لكرة السلة، الذي أسسه الموسيقي آيس كيوب، قام بمقاضاة شركة "كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان" وهي شركة محاماة أمريكية، متهما إياها بالتجسس لصالح قطر.وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، أوضح الموقع القانوني إنه تم مقاضاة شركة المحاماة الأمريكية يوم 28 مايو الحالى في المحكمة العليا لولاية نيويورك، بعد وصف سلوكها بـ"الخيانة الفاضحة"، من خلال خدمة عميل "أكثر ربحا" كانت اهتماماته معاكسة تماما لـ"Big3".ووفقا لتقرير "أبوف ذا لاو"، أعلنت "Big3" أن لديها معلومات موثوقة تكشف أن العائلة الحاكمة في قطر دفعت لـ"كوين إيمانويل" عشرات الملايين من الدولارات كـ"رسوم قانونية على أساس سنوي"، تشمل بعض القضايا المرتبطة بمونديال 2022.وأضافت "سكاي نيوز" إنه في عام 2017، حاول "عملاء قطريون" الاستيلاء على "Big3"، من خلال رعايتها والاستثمار فيها بملايين الدولارات، قبل ان تقوم الشركة بعدها بعام برفع دعوى قضائية تتهم فيها "المستثمرين" بدفع نصف الأموال المتفق عليها فقط، كما تضمنت الدعوى تهم التشهير والقذف، حيث أتهمت الشركة "العملاء القطريين بمحاولة تأسيس دوري منافس لـBig3".ونقل التقرير عن ما جاء في الدعوى القضائية: "في الواقع، تحولت كوين إلى جاسوسة لقطر، وهي دولة معروفة بدعم الإرهاب ومتحالفة مع إيران".وردا على الدعوى القضائية، قامت شركة "كوين إيمانويل" باختراق الفريق القانوني التابع لـBig3، سعيا للحصول على بعض المعطيات القانونية ليتم تقديمها للمخابرات القطرية، إلى جانب جهودها للتأثير على الفريق من أجل إقناعهم بسحب الدعوى المرفوعة على العملاء القطريين.يذكر أن شركة "كوين إيمانويل " سبق أن مثلت مصالح "Big3" لمدة تقل عن 5 أشهر، الأمر الذي دفع "Big3" إلى اعتبار ما قامت به "خيانة" وتفضيل عميل "أكثر ربحا"، بحسب "سكاي نيوز".