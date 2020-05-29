تشميع 6 محلات لمخالفة قرار الحظر بكفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة أمنية بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات وإدارتى البيئة والرقابة والمتابعة لمتابعة تنفيذ قرار حظر فتح المحلات وأماكن تجمع المواطنين.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق بنطاق قرية دفش، وإزالة 100 تندة بلاستك بجانب الفروشات ومخالفات إشغال الطريق العام بنطاق شوارع وسط البلد، ولواء الإسلام وشركة بيع المصنوعات، وأحمد عرابي.