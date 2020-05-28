أستاذة إعلام: الشائعات لا تقل خطرًا عن الوباء

قالت الدكتورة سهير عثمان، أستاذ مساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، إن أضلاع التأكد من صحة المعلومة هو التأكد من هوية من ينشر المعلومة، والضلع الآخر هو مصدر المعلومة، مشيرة إلى أنه على الصحفيين أنفسهم قبل أن ينشروا فيديو معينا أن يتأكدوا من أن الفيديو حقيقي، من خلال الاستعانة ببعض المعلومات الموجودة داخل الفيديو والبحث عنها عن طريق جوجل أو أى محرك بحث.وأضافت "عثمان"، خلال لقائها ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن بعض المواطنين لديهم الاستعداد والقابلية لتلقي الشائعة وترويجها دون وعي، مشيرة إلى أنه وسط المشكلات التى يعيشها المجتمع المصرى والمتمثلة فى نشر الشائعات التي تنال من الدولة المصرية، لا بد من اعتماد صفحة المتحدث باسم رئيس الجمهورية كمصدر رسمي ورئيسي للمعلومة من خلال عمل آلية يتم تفعيلها.وأوضحت أن خطورة الشائعات نفس خطورة الوباء وفيروس كورونا، لذلك لا بد من سرعة الرد على كل شائعة تظهر على الساحة ويتداولها الناس، وهذا ما يفعله المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه لا بد من فرض عقوبات على كل من يروج شائعات فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر وفى ظل انتشار فيروس كورونا، ويتم نشر تلك العقوبة فى كافة وسائل الإعلام قبل تعميمها وتطبيقها حتى يعرف الجميع خطورة ترويج الشائعات.