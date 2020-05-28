مدير مستشفى المنيرة: لم يصلني أى قرار بالإقالة حتى الآن

علق الدكتور أشرف شفيع مدير مستشفى المنيرة، على ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن إقالته، قائلا: "لم يصلنى أى قرار بذلك حتى الآن".وقال لـ"الدستور" إن تحقيقات وزارة الصحة ما زالت مستمرة فى واقعة وفاة الطبيب وليد يحيى عبد الحليم.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة بشأن وفاة الطبيب وليد يحيى عبد الحليم (طبيب بمستشفى المنيرة العام) إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أبعاد الواقعة وتوصلت بشكل مبدئي إلى ما يلي:- بتاريخ 18 مايو 2020 ظهرت على الطبيب المذكور أعراض تتمثل فى ارتفاع في درجة الحرارة، حيث تم إجراء مسحة له فى نفس اليوم وإرسالها إلى المعامل المركزية، وفى اليوم التالى 19 مايو ظهرت نتيجة التحاليل إيجابية لفيروس كورونا وتم إعطاء الطبيب العلاج اللازم طبقًا للبروتوكول العلاجي.- بتاريخ 22 مايو 2020 حضر الطبيب إلى مستشفى المنيرة نتيجة ظهور بعض الأعراض (آلام بالصدر وضيق بالتنفس) وتم حجزه في نفس اليوم بالمستشفى، وتم التنسيق على الفور لنقل الحالة إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي (إحدى مستشفيات العزل) يوم السبت الموافق 23 مايو.- تم استقبال الحالة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي صباح يوم السبت 23 مايو حيث تم إعطاؤه الأدوية اللازمة والعلاج المتبع طبقا لبروتوكولات العلاج المتبع لوزارة الصحة والسكان إلا أنه حدث توقف فى عضلة القلب ولم يستجب لمحاولات الإنعاش القلبي الرئوي، ووافته المنية صباح يوم الأحد 24 مايو 2020.وأسفرت التحقيقات المبدئية عن وجود بعض أوجه القصور الإداري فى التعامل مع الحالة داخل المستشفى وتعكف اللجنة المشكلة للتحقيق حاليا على التحديد الدقيق للمسئولين عن هذا القصور ومسئولية كل منهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاههم وسوف تعلن وزارة الصحة عن تلك الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.