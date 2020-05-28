«مياه الإسكندرية»: التشديد على إجراءات حماية العمال من كورونا

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، المهندس أحمد جابر شحاتة، إن الشركة تعمل على تأمين العاملين بها من مخاطر التعرض لأي إصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أهمية تضافر جميع الجهود لمواجهة الأزمات.وأشار جابر - في بيان - إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود والاختصاصات لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل الشركة، في ظل استعدادات قطاعات الشركة للعمل بكامل طاقتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.