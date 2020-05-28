سفير اليابان يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع «الغرف التجارية»

بحث سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني المهندس إبراهيم محمود العربي، فرص تعميق العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلدان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ومنح السفير الياباني- خلال اللقاء- المهندس إبراهيم العربي شهادة تقدير من وزير الخارجية الياباني تقديرًا لجهوده المتواصلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر، حيث كان رئيسًا متميزًا ونشطًا لمجلس الأعمال المصري الياباني منذ عام 2014، وقام بتقوية علاقات العمل الخاصة به مع الشركات اليابانية في مجال الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة إدارة الشركات اليابانية من خلال إدخال الطرق اليابانية في الصناعة والتي يجري تدريسها في مدرسة التدريب الفني، وفق بيان لسفارة اليابان بالقاهرة اليوم.من جانبهما، أبلغ السفير ومدير عام مكتب القاهرة لشركة (تويوتا تسوشو) كوياما توكوجي، المهندس إبراهيم العربي تسلم كاروبي جون– رئيس مجلس إدارة شركة (تويوتا تسوشو)، مسئوليته كرئيس للجانب الياباني لمجلس الأعمال الياباني– المصري خلفًا أوزاوا ساتوشي، المستشار الأول لمجلس إدارة شركة "تويوتا تسوشو".وأعرب السفير عن أمله في أن يقوم العربي، بصفته رئيسًا لمجلس الأعمال المصري الياباني، بإقامة علاقات قوية مع نظيره الياباني الجديد كاروبي، من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال مكافحة الأزمة معًا.