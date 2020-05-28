فرج عامر يشيد بدعم السيسى لأسر شهداء الأطقم الطبية

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدعم الذي يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر شهداء الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل إبعاد وباء كورونا عن الشعب المصري والحفاظ على صحته وحياته، وبذلوا قصارى جهدهم فى رعاية المرضى والمصابين، الأمر الذي يستوجب توجيه الدعم لأسرهم، وأولادهم.ولفت عامر، في بيان له، إلى أن الهدايا التي أرسلها الرئيس لأسر هؤلاء الشهداء بمناسبة عيد الفطر، تعبيرًا عن تعهد الدولة المصرية برعايتهم وسد كل متطلباتهم، ودعمه دعمًا كاملًا، وذلك ردًا لجميل هؤلاء الشهداء الذين حاربوا فيروس كورونا دون خشية الإصابة، إلى أن توفاهم الله.وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الدولة المصرية برعاية الرئيس السيسى توجه كل أوجه الدعم للأطقم الطبية، لا سيما المصابة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم لحين مثولهم للشفاء.