التشيك: دعم مشروع المحطة النووية لشركة «سي.إي.زد»

قال كارل هافيل تشيك وزير الصناعة والتجارة التشيكي إن حكومة التشيك تسعى للحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على تقديم دعم مالي لشركة الطاقة التشيكية المملوكة للدولة "سي.إي.زد" للمساهمة في تمويل مشروع بناء محطة للطاقة النووية.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حال حصول الشركة على التمويل وفقا للأسس التجارية، ستدفع فائدة تتراوح بين 8 و10% في حين أن الحكومة ستقدم لها الأموال بفائدة أقل كثيرا.وأضاف الوزير في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "هوسبودارسك نوفيني"، أن الدولة مستعدة لتقديم القروض للشركة مع افتراض الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على خطة الدعم.