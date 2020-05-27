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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإبراشي» يكشف إجراءات وشروط دخول المصلين للمساجد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:39 م
الإبراشي
الإبراشي
سناء إسماعيل
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أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن لديه معلومات عما يتعلق بإغلاق وفتح المساجد الفترة المقبلة.

وقال الإبراشي خلال حلقة برنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية المصرية: "معلوماتي تقول إن دخول المساجد سيكون بالكمامة ولن يكون بها دورات مياه للاستخدام، بجانب التباعد بين المصلين، وستكون للصلاة فقط، حيث لن يكون عزاء أو كتب كتاب"، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات وفقًا لتصورات الأوقاف والصحة والجهات الأمنية.

وأضاف: "مصر آخر دولة أغلقت دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس، وهناك قواعد سيتم اتخاذها حفاظًا على حياة المواطنين"، متابعا: "أتوقع بعد فتح المساجد ردود فعل وحالة من البلبلة ونشر فيديوهات تستعرض الازدحام، ولكن الحكومة تتخذ خطوات مدروسة متعلقة بذلك".

وأوضح أن فتح دور العبادة أمر مهم جدًا للمواطنين، ولكننا في وضع الآن، مهما فتحنا فعلينا معرفة الخطوات التي سيتم اتباعها والإجراءات التي سيتم اتخاذها والأسلوب الأمثل لإعادة فتح المساجد.

واستطرد: "لا يمكن فتح الباب على مصرعيه، فالعالم الآن يتشكل من جديد، وأمر الفتح يتطلب ضوابط صحية تستمر لـ6 أشهر أو عام لحين وجود علاج لكورونا.. ومن يوم السبت يوجد خطوات عقابية في حالة عدم استخدام الكمامة، وقت دخول الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة والمواصلات العامة والمساجد".

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