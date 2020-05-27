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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠.. رابط موقع القوى العاملة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:09 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
أحمد عوض
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ننشر موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠ الشهر الثاني بالفيزا "الدفعة الثانية"، وكذلك رابط موقع القوى العاملة، حيث لقيت منحة الـ500 جنيه اهتماما واسعا في الأيام الأخيرة فهي صادرة من قبل وزارة القوي العاملة من أجل مساندة العمالة غير منتظمة، وجاء ذلك وفقا لتوجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المنحة للمستحقين، على مدار ثلاثة أشهر، على أن يكون إجمالي المبلغ 1500 جنيه لكل عامل كمساندة في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠

يتم أخذ جميع المستحقين للمنحة المبلغ المحدد لهم في الدفعة الثانية، من بعد يوم 29 مايو 2020، وذلك بسبب وجود إجازة عيد الفطر قبل هذا التوقيت.

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الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg (اضغط هنا)


ينتظر حوالي مليون و600 ألف و216 عامل من العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠ صرف الدفعة الثانية كاملة وكذلك الثالثة، من المنحة التي أصدرتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة العمالة المتضررة من إجراءات الوقاية لمواجهة أزمة كورونا.

ومن المعلن أن يتم معرفة موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة في الأيام القادمة، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارات القويّ العاملة، والتضامن الإجتماعي، والتخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والجهات الأخري المتعلّقة بوضع آليات مناسبة لحماية  ومساندة هذه الفئة.

رابط موقع القوى العاملة

على حسب آخر إحصاء إصدرته من قبل وزارة القوي العاملة، وصل عدد العمالة غير المنتظمة التي تم تسجيلها في المنظومة الإلكترونية للوزارة حوالي 3 مليون و514 ألفّ و236 عامل، ويمكن الدخول على  رابط موقع القوى العاملة "موقع الوزارة الرسمي"، عبر هذا الرابط:  www.manpower.gov.eg فبعد تقييم البيانات بطريقة بعض الجهات المختصة بفعل ذلك، وصل عددهم إلي 2 مليون و61 ألفّ و18 مستحق، ويبلغ عدد ما صرفوا الدفعة الأولي من المنحة خلال الفترة من 13 أبريل وحتي 14 مايو الحالي، مليون و600 ألفّ و216 مستحقّ، صرفوا ما يصل ل800 مليون و108 آلاف جنيه.

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