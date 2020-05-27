خريطة بمستشفيات العزل.. «الصحة» تكشف 10 خدمات لتطبيق «صحة مصر»

أطلقت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق تطبيق "صحة مصر" للمواطنين والخاص بجميع الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من الإبلاغ عن حالات الإصابة أو الاشتباه أو طلبات الاستفسار، فضلا عن متابعة المستجدات بشأن الإحصائية اليومية للإصابات والوفيات.وفي ذات السياق، كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن الخدمات التي يقدمها التطبيق، بهدف التسهيل على المواطنين في تتبع الفيروس وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين بكورونا، وهي كالتالي:1- حال شكوك الإصابة بكورونا يمكنك الإبلاغ على التطبيق وستصل البيانات لغرفة العمليات للتواصل معك.2- يمكن تقديم البلاغ عن نفسك أو أي شخص آخر.3- يمكن متابعة خريطة أقرب مستشفيات الكشف عن كورونا حول موقعك وعناوينها وهواتفها، أيضا يمكن رسم الطريق من مكانك حتى المستشفى.4- ينبهك حال دخلت منطقة بها عدد إصابات كبير أو حجر صحي، ويقدم لك طريقة التعامل في هذه الحالة.5- يمكن التعرف على كل تعليمات العزل المنزلي وكيف تعزل نفسك وطرق تناول العلاج.6- يمكن من خلاله الإبلاغ عن حالتك الصحية يوميا في العزل المنزلي ومتابعتك.7- يمكنك من معرفة طرق الحفاظ على نفسك حال وجود شخص معك في عزل منزلي، وكيفية التعامل معه.8- تستطيع معرفة تعليمات وإرشادات الوقاية وتفاصيل خطة التعايش التي ستطبقها الدولة.9- يمكنك من متابعة آخر الأخبار والمستجدات والإحصائية اليومية للإصابات وحالات الشفاء.10- ستستقبل إشعارات وتنبيهات يومية موجهة إليك طبقا لحالتك الصحية.11- تضاف يوميا خاصية جديدة في التطبيق لخدمة أفضل.نسخة "أندرويد" لتحميل التطبيقنسخة "آيفون"