محكمة كندية تفتح الباب أمام تسليم مسئول بهواوي لأمريكا

قضت محكمة كندية اليوم الأربعاء، بإمكانية السير فى إجراءات قضية تسليم مينج وانتشو، المسئول المالي بشركة هواوي الصينية، إلى الولايات المتحدة.نددت مجموعة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الاثنين بالخطوة الأمريكية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدّها بأشباه الموصلات، مشيرة إلى أنه هجوم "مؤذ" سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا وغيره على مستوى العالم.وأفادت وزارة التجارة 18 مايو من الشهر الجاري، أنها قررت تشديد العقوبات على هواوي، التي ترى واشنطن أنها تشكّل تهديدا أمنيا، لتشمل منعها من الوصول إلى تصاميم أشباه الموصلات التي تم تطويرها باستخدام برامج وتكنولوجيا أمريكية.