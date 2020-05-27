مقتل قيادات بارزة في «الوفاق» خلال عمليات تطهير الجيش الليبي

أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، بمقتل قائدين بارزين تابعين لميليشيات "الوفاق" الليبية خلال الاشتباكات الأخيرة، مع الجيش الوطني الليبي.في الوقت نفسه، تشهد مدينة ترهونة في الجنوب الشرقي استعدادات أمنية، من وحدات الجيش الوطني الليبي بالمدينة استعدادًا لصد أي هجوم محتمل من الوفاق باتجاهها.كانت غرفة عمليات الوفاق أكدت عدم استهدافها أي أرتال عسكرية تنسحب من طرابلس أو ترهونة باتجاه مدينة بني وليد جنوبًا لتخفيض التصعيد العسكري والسماح بانسحاب أي وحدات ترغب بالانسحاب.من جهتها، أكدت قيادة الجيش استمرار عملياتها العسكرية حتى تطهير كامل الأراضي الليبية من التدخل التركي لدعم الوفاق وتشكيلاتها على الأرض.من ناحية أخرى، أكد عضو مكتب الإعلام بغرفة عمليات اجدابيا، التابعة للجيش، عقيلة الصابر، أن قوات الوفاق المدعومة من تركيا حاولت، أمس الثلاثاء، مهاجمة تمركزات قوات الجيش المتقدمة، من 3 محاور بعين زارة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش صدت الهجوم وكبدت الوفاق خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد.