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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 وفيات و180 إصابة إجمالى ضحايا فيروس كورونا بالسويس

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:57 م
كورونا
كورونا
كريم أنور
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أعلنت مديرية الصحة والسكان في السويس، في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن إجمالى ضحايا فيروس كورونا المستجد بلغ 7 وفيات و180 إصابة و74 حالة شفاء.

وذكر بيان مديرية الصحة الصادر، اليوم الأربعاء، أنه خلال العشرة أيام الأخيرة، أكدت التحاليل إيجابية إصابة ٦٨ حالة، منهم ١٢ مصابا اليوم.

من جانبه، قال مصدر طبي في السويس، إنه يتم تقسيم الحالات ما بين حالات شديدة الخطورة ويتم التنسيق لها عن طريق وزارة الصحة وتدخل مستشفيات العزل، وحالات متوسطة والتي يتم حجزها بمستشفيات المحافظة، موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر، وحالات بسيطة، يتم عزلها بالمنزل مع متابعة دقيقة من مديرية الصحة، سواء الالتزام بالعلاج أو دخولها المستشفى إذا حدث تطور للحالة واستدعى الأمر، مناشدا إياهم بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على صحتهم.

يجدر الإشارة إلى أن ٨٠٪؜ من الحالات تكون بدون ظهور أعراض أو أعراض بسيطة، ولكنها قادرة على نشر العدوى لذا وجب التنبيه على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتفق عليها.

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